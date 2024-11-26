Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актриса Мохирева рассказала о своей роли в новой «Молодежке»

Актриса Мохирева: атмосфера на съемках новой «Молодежки» была дружественной

close
veronikamox/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Вероника Мохирева, которая сыграла роль Алисы Шумаковой в сериале «Молодежка. Новая смена», призналась, что атмосфера между режиссером, операторами и артистами во время съемок сезона была дружественной. Об этом она рассказала ЕАН.

Она добавила, что участие в проекте позволило ей вспомнить свои студенческие годы и свою первую любовь.

«Влюбленности были еще в школе, но вот первое такое сильное и настоящее чувство было именно в студенчестве. В сериале моя героиня Алиса Шумакова проходит интересный путь от наивной, маленькой, какой-то очень искренней девушки до молодой женщины, которая справляется со всеми обстоятельствами и препятствиями», — отметила Мохирева.

По ее мнению, новый сезон удался, что подтверждают отзывы зрителей и рейтинги. Актриса также выразила надежду, что сериал будет продлен.

Сериал «Молодежка» вернулся на СТС 5 ноября спустя пять лет после прошлого сезона. В продолжении бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка) становится тренером студенческого хоккейного клуба «Акулы Политеха». Чтобы вывести команду на новый уровень, Кисляку нужно не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. В интервью «Газете.Ru» Канопка рассказал о подготовке к роли тренера, воссоединении с коллегами из «старого» состава, работе в театре, съемках фестивального кино и борьбе с выгоранием.

Ранее звезда «Молодежки» рассказал о съемках с Дженнифер Лоуренс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами