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В Японии отозвали копии клинка из фильмов о Гарри Поттере

В Японии отозвали копии меча из фильмов о Гарри Поттере из-за нарушения закона

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Warner Bros. Pictures Co.

В Японии отозвали полноразмерные копии мечей, которые продавались на популярной выставке в Токио, посвященной миру Гарри Поттера, поскольку нарушили закон о контроле над оружием. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Речь идет о дубликатах меча одного из основателей школы волшебников Хогвартс Годрика Гриффиндора, который зрителям демонстрировали в фильмах о Гарри Поттере. Реплика представляет собой клинок из нержавеющей стали длиной 86 см, установленный на деревянной табличке.

«Однако кончик лезвия оказался достаточно острым, и в ноябре полиция сообщила Warner Bros., что хранение оружия без специальной лицензии является незаконным в соответствии с законом Японии о контроле за огнестрельным оружием и мечами 1958 года», — отмечает издание.

В период с мая 2023 года по апрель 2024 года в Японии успели реализовать более 350 копий мечей по цене 30 000 иен ($200).

Компания просит покупателей вернуть меч и получить возврат денег в связи с так называемыми «проблемами с дистрибуцией».

В октябре сообщалось, что биотех-лаборатория Neiry создала сервис «Брейни», который использует нейроинтерфейс в виде «распределяющей шляпы» из «Гарри Поттера». Этот интерфейс считывает электроэнцефалограмму и фотоплетизмограмму, а затем подключается к компьютеру. Систему настроили, чтобы она помогала абитуриентам с выбором вуза или колледжа.

Ранее на Warner Bros. подали в суд из-за сериала о Гарри Поттере.

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