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Бритни Спирс развелась в день своего 43-летия

People: певица Бритни Спирс и Асгари завершили бракоразводный процесс 2 декабря

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Jordan Strauss/Invision/AP

Суд Лос-Анджелеса завершил бракоразводный процесс между певицей Бритни Спирс и Сэмом Асгари 2 декабря — в день 43-летия артистки. Об этом сообщает издание People.

Развод знаменитостей длился семь месяцев. Пара рассталась в конце июля 2023 года спустя 13 месяцев после свадьбы. На их шумном торжестве присутствовали Пэрис Хилтон и Селена Гомес.

Официальной причиной развода стали «непримиримые разногласия». Близкие Асгари утверждали, что мужчина устал от измен и ссор. Во время последнего конфликта, рассказывал инсайдер, Спирс преследовала возлюбленного с топором.

Брак с Асгари стал для певицы третьим. В 2004 году она вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, однако в статусе супругов они пробыли всего 55 часов. Вторым мужем певицы стал танцор Кевин Федерлайн: они поженились в 2004-м, а уже в 2007-м развелись. У них есть двое сыновей: 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс.

После судебного процесса Бритни Спирс отправилась в Мексику на частном самолете. Источник People сообщил, что Спирс с нетерпением ждала, чтобы улететь за границу на «веселый отпуск». Она планирует отметить свой день рождения «под солнцем» вместе с друзьями.

Ранее стало известно, что Кейт Уинслет пророчили «роли толстушек» в кино.

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