Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена Игоря Николаева о письме певцу от фанатки: «Это какая-то клиника»

Жена Игоря Николаева Юлия заявила, что не ревнует мужа к поклонницам из-за писем

close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Жена Игоря Николаева, актриса Юлия Проскурякова призналась, что не ревнует супруга к поклонницам. Ее слова передает «Абзац».

1 декабря, сообщает издание, Николаев получил письмо с неизвестным содержанием на концерте в Набережных Челнах — предположительно, от фанатки. Проскурякова заявила, что не считает подарки от поклонниц поводом для ревности.

«Что в этом такого? Поклонники Игорю постоянно что-то передают. <...> Ревновать мужа к письмам — это какая-то клиника», — заявила супруга артиста.

Проскурякова добавила, что ее радует, когда поклонницы дарят супругу подарки. Таким образом, считает актриса, они выражают любовь к артисту.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев познакомились в 2008 году. В 2010-м пара поженилась. Через пять лет у них родилась дочь Вероника. В июне 2023 года Проскурякова рассказывала, что в их отношениях с композитором не было особых кризисов, которые нуждались бы в решении.

В марте ходили слухи о разводе Проскуряковой и Николаева, которые вскоре артист назвал «выдумками желтой прессы».

Ранее Родион Газманов раскрыл, почему остается холостяком в 43 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами