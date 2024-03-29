Игорь Николаев прокомментировал слухи о разводе

Певец и композитор Игорь Николаев опроверг в беседе с Voice слухи о разводе с женой Юлией Проскуряковой.

Николаев назвал слухи о распаде в его семье «выдумками желтой прессы», которые не имеют ничего общего с действительностью.

Проскурякова и Николаев познакомились в 2008 году. В 2010-м пара поженилась. Через пять лет у них родилась дочь Вероника. В июне 2023 года Проскурякова рассказывала, что в их отношениях с композитором не было особых кризисов, которые нуждались бы в решении.

Николаев был женат трижды. Его первой супругой была журналистка Елена Кудряшева, с которой он учился вместе в школе. Они прожили в браке с 1978 по 1991 год. В их союзе родилась дочь Юлия.

Второй женой Николаева стала певица Наташа Королева. Артист писал для супруги композиции и выступал с ней на одной сцене. Они были вместе с 1992-го по 2001-й. Композитор и исполнительница поддерживают дружбу после развода. Сейчас Королева состоит в браке с танцором и художником Сергеем Глушко, известным под псевдонимом «Тарзан».

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