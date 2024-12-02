МакSим о своей патологии: «Я — монстр немножечко»

Певица МакSим подтвердила на «Шоу Воли», что родилась с шестью пальцами на руке.

«Да. Я — монстр немножечко. Он еще двигался. <...> И я очень сильно обижалась на родителей, что они меня лишили этого пальца», — поделилась знаменитость.

В пять лет, вспомнила МакSим, ей сказали, что она не сможет играть на фортепиано из-за своей патологии. И тогда артистка начала обучаться игре на этом музыкальном инструменте, чтобы доказать обратное. В итоге певица окончила факультет фортепиано в музыкальной школе.

Также МакSим призналась, что сейчас чувствует себя хорошо после тяжелой болезни. Летом 2021 года артистку госпитализировали с пневмонией. Затем ее ввели в искусственную кому, в которой певица пробыла в общей сложности два месяца. За это время она пережила сепсис и две остановки сердца.

«Так болеть нельзя никому. Бесследно это проходит только у самых везучих людей, к которым я себя причисляю. <...> Меня выкарабкали врачи и люди, которые за меня переживали», — поделилась МакSим в беседе с Павлом Волей.

Летом 2023 года МакSим публично рассказала о своем алкоголизме. Она опубликовала видеообращение к фанатам из реабилитационной клиники. Звезда призналась, что стала поддерживать себя алкоголем на фоне того, что слишком рано вернулась к гастролям после тяжелой болезни.

Ранее МакSим заявила, что перепробовала все виды кодировок.