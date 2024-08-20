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Замужняя певица Азиза намекнула на изменения в личной жизни

Певица Азиза призналась, что в ее личной жизни произошли серьезные перемены

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица Азиза, которая на данный момент находится замужем за итальянцем Алессандро Лортэ, сообщила об изменениях в личной жизни. Ее слова передает издание mk.ru.

«У меня действительно произошли серьезные перемены. Но пока о них говорить не буду», — призналась артистка.

По словам Азизы, сейчас она «любит и любима». Именно это вдохновляет исполнительницу на сочинение новых песен.

В апреле нынешнего года певица опровергала слухи о разводе мужем-итальянцем. Она поясняла, что она и Лортэ находятся в хороших отношениях, но живут в разных странах.

Азиза вышла замуж за итальянского ресторатора Алессандро Лортэ в августе 2021 года.

В феврале 2022 года подруга артистки, дизайнер Аника Керимова заявила о расставании Азизы с мужем. По ее словам, певица якобы заявила, чтобы Лортэ не возвращался после отъезда в Италию.

Недавно певица Ольга Бузова спровоцировала слухи о беременности. В разговоре с журналистами певица рассказала, что влюблена. Она также намекнула, что возможно ждет ребенка.

Ранее в окружении Лерчек рассказали об отношениях блогерши с рэпером Natan.

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