Агата Муцениеце рассказала о встрече с НЛО

Актриса Агата Муцениеце призналась, что во время брака с Павлом Прилучным видела неопознанный летающий объект (НЛО). Ее цитирует «Пятый канал».

В это время супруги отдыхали в Греции, НЛО актриса заметила во время детской дискотеки. Она подчеркнула, что не принимала спиртного в этот вечер.

«Слева от меня шел горизонт моря. В какой-то момент я просто повернула голову и увидела такое большое светящееся пятно, которое плывет вдоль горизонта», — поделилась актриса.

Неопознанный объект, уточнила Муцениеце, летел быстрее самолета и вскоре завис и исчез. Актриса добавила, что Прилучный также видел объект, но вряд ли в этом признается.

На данный момент Муцениеце судится с Прилучным об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого актриса сообщала, что так и не увиделась с сыном.

Накануне СМИ сообщили, что у Агаты Муцениеце появился новый избранник, который осыпает актрису дорогими подарками.

Ранее Муцениеце намекнула, что могла навести на Прилучного порчу.