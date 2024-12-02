Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Агата Муцениеце рассказала о встрече с НЛО

Актриса Муцениеце призналась, что видела НЛО во время брака с Прилучным

close
Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце призналась, что во время брака с Павлом Прилучным видела неопознанный летающий объект (НЛО). Ее цитирует «Пятый канал».

В это время супруги отдыхали в Греции, НЛО актриса заметила во время детской дискотеки. Она подчеркнула, что не принимала спиртного в этот вечер.

«Слева от меня шел горизонт моря. В какой-то момент я просто повернула голову и увидела такое большое светящееся пятно, которое плывет вдоль горизонта», — поделилась актриса.

Неопознанный объект, уточнила Муцениеце, летел быстрее самолета и вскоре завис и исчез. Актриса добавила, что Прилучный также видел объект, но вряд ли в этом признается.

На данный момент Муцениеце судится с Прилучным об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого актриса сообщала, что так и не увиделась с сыном.

Накануне СМИ сообщили, что у Агаты Муцениеце появился новый избранник, который осыпает актрису дорогими подарками.

Ранее Муцениеце намекнула, что могла навести на Прилучного порчу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами