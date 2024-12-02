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Вышедшая из комы британка спела песню Адель вместо первых слов

Британка Джорджия Скалли не могла говорить после комы, но исполнила песню Адель

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Жительница Великобритании Джорджия Скалли не могла говорить после выхода из комы, но смогла исполнить слово в слово песню «Someone Like You» певицы Адель. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летняя британка находилась в коматозном состоянии после автокатастрофы — из-за аварии у девушки были сломаны ребра, повреждены легкие и разорвана селезенка. Спустя только четыре недели после происшествия Скалли вышла из комы.

После пробуждения, призналась девушка, она была «в замешательстве». У нее не получалось говорить и казалось, будто ей всего 16 лет. Врачи предложили сестре Скалли составить плейлист из ее любимых песен, чтобы таким образом пациентка смогла быстрее восстановиться.

«К всеобщему удивлению, я умела петь. Я спела целую песню Адель. <...> Музыка стала моим утешением, и я подпевала плейлисту, который собрала для меня моя сестра. Она даже написала мне песню», — поделилась Скалли.

Помимо композиции Адель, добавляет Daily Mail, британка также спела трек «Bodak Yellow» рэперши Карди Би.

Сейчас к Джорджии Скалли вернулась речь, но она до сих пор восстанавливается после аварии, произошедшей в августе 2022 года.

«Я до сих пор очень растеряна и запуталась, но теперь думаю о будущем позитивно. У меня есть автобус, как у старушки, и я снова начала ходить в спортзал», — поделилась британка.

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