В Большом театре назвали причину проблем с покупкой билетов на «Щелкунчик»

Сложности со входом в личный кабинет Большого театра во время запуска продажи билетов на постановку «Щелкунчик» возникли из-за бот-атаки. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе театра.

«Несмотря на бот-атаки и временные трудности в работе сайта Большого театра, серьезных проблем не обнаружено (сайт БТ не падал!) На данный момент продано 90% билетов на 17 декабря», — пояснили в Большом.

2 декабря после запуска продажи билетов на постановку «Щелкунчик» у посетителей сайта Большого театра возникли проблемы со входом в личный кабинет. На экране появляется сообщение: «Ведутся технические работы или сайт недоступен, обратитесь позже», из-за чего покупка билетов невозможна.

Минимальная стоимость билета в «полной категории» составляет 5000 рублей. Кроме того, на балет можно будет попасть в рамках специальных программ: «Места низкой ценовой категории», «60 плюс» и «Молодежный». Для зрителей в возрасте от 14 до 22 лет билеты будут стоить 1 250 рублей.

Всего в декабре Большой театр покажет 18 представлений этого балета.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал цены на билеты в Большой театр «бессовестными» и призвал Министерство культуры навести порядок с ценообразованием.