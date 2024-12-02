Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Большом театре назвали причину проблем с покупкой билетов на «Щелкунчик»

В Большом театре заявили, что на первый показ «Щелкунчика» продано 90% билетов

close
Дамир Юсупов/Большой театр

Сложности со входом в личный кабинет Большого театра во время запуска продажи билетов на постановку «Щелкунчик» возникли из-за бот-атаки. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе театра.

«Несмотря на бот-атаки и временные трудности в работе сайта Большого театра, серьезных проблем не обнаружено (сайт БТ не падал!) На данный момент продано 90% билетов на 17 декабря», — пояснили в Большом.

2 декабря после запуска продажи билетов на постановку «Щелкунчик» у посетителей сайта Большого театра возникли проблемы со входом в личный кабинет. На экране появляется сообщение: «Ведутся технические работы или сайт недоступен, обратитесь позже», из-за чего покупка билетов невозможна.

Минимальная стоимость билета в «полной категории» составляет 5000 рублей. Кроме того, на балет можно будет попасть в рамках специальных программ: «Места низкой ценовой категории», «60 плюс» и «Молодежный». Для зрителей в возрасте от 14 до 22 лет билеты будут стоить 1 250 рублей.

Всего в декабре Большой театр покажет 18 представлений этого балета.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал цены на билеты в Большой театр «бессовестными» и призвал Министерство культуры навести порядок с ценообразованием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами