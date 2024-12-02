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Shaman рассказал, кто был инициатором его развода

Певец Shaman признался, что сам инициировал развод с Еленой Мартыновой

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e.a.martynova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) рассказал, кто был инициатором его развода с Еленой Мартыновой. Деталями развода он поделился в эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

«Это мой второй развод, поэтому я уже знаю, как это делается. Инициатором и в первом, и во втором случае был я», — заявил артист.

Расставание с женой он считает бедой, говорит о благодарности к ней и признается, что сильно переживает — с экс-супругой Дронов провел в браке семь лет.

«Когда это происходит после такого длительного периода, это всегда непросто, больно, что называется, отрывать с кожей», — поделился он.

О том, что Shaman официально развелся с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой, стало известно в октябре. Дронов опубликовал свидетельство о расторжении брака в своем Telegram-канале.

Ранее продюсер назвал российских звезд, которые находятся на грани развода.

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