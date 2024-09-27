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Продюсер назвал российских звезд, которые находятся на грани развода

Продюсер Дворцов предположил, что Королева разведется с Глушко в 2024 году

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что сейчас в российском шоу-бизнесе на грани развода находятся многие пары. Его слова передает Life.

«Ближе всех — Наташа Королева и Тарзан (настоящее имя Сергей Глушко. — прим. «Газеты.Ru»), сколько раз они расставались. Не исключено, что они успеют развестись уже в этом году, в конце года», — предположил он.

Также продюсер сообщил о проблемах в отношениях Григория Лепса с 18-летней Авророй Кибой, которую певец недавно назвал своей женой. Дворцов считает, что возлюбленные разойдутся через год.

Недавно певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) заявил «Газете.Ru», что разводится с Еленой Мартыновой. 32-летний певец и 46-летняя топ-менеджер компании «Мегафон» Елена Мартынова женаты с 2017 года.

В августе 2024 года стало известно, что певица Алсу развелась с предпринимателем Яном Абрамовым. Артистка намекала, что подозрения о романе ее экс-супруга с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Ранее стало известно, что Лана Дель Рей выходит замуж за охотника на аллигаторов.

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