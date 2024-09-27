Продюсер назвал российских звезд, которые находятся на грани развода

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что сейчас в российском шоу-бизнесе на грани развода находятся многие пары. Его слова передает Life.

«Ближе всех — Наташа Королева и Тарзан (настоящее имя Сергей Глушко. — прим. «Газеты.Ru»), сколько раз они расставались. Не исключено, что они успеют развестись уже в этом году, в конце года», — предположил он.

Также продюсер сообщил о проблемах в отношениях Григория Лепса с 18-летней Авророй Кибой, которую певец недавно назвал своей женой. Дворцов считает, что возлюбленные разойдутся через год.

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