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Газманов рассказал, почему ИИ не заменит композиторов

Певец Газманов заявил, что ИИ может помочь артистам при производстве демо

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Пресс-служба администрации Московской области

Народный артист России Олег Газманов рассказал, почему, на его взгляд, искусственный интеллект не может заменить композиторов. Его цитирует NEWS.ru.

На церемонии вручения XII Народной премии «Звезды Дорожного радио» исполнитель выразил мнение, что ИИ не может по-настоящему думать над музыкой.

«Я не думаю, что настоящих композиторов и творческих людей он вытеснит, потому что это не разум, это сочетание различных музыкальных стилей», — отметил Газманов.

Однако артист допустил, что ИИ может помочь артистам при производстве демо-записей. Он признался, что много времени тратит на создание предварительной версии композиции для демонстрации аранжировщику, а ИИ позволит накладывать на музыку примерное звучание различных инструментов.

Накануне 73-летний Газманов выразил уверенность, что в России талантливой молодежи трудно пробиться к слушателю.

Ранее Газманов рассказал о влиянии семьи на творчество.

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