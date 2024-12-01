Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Свесил с 17-го этажа»: против Пи Дидди выдвинули новые обвинения

Дизайнер Бонголан обвинила рэпера Пи Дидди в покушении на ее жизнь

close
Chris Pizzello/Invision/AP

Против американского рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) выдвинули новые обвинения в насилии. Об этом сообщает TMZ.

Дизайнер Брайана «Бана» Бонголан подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, обвинив Дидди в сексуальном насилии, покушении на жизнь и незаконном лишении свободы.

По словам Бонголан, Дидди якобы свесил ее с края балкона 17-го этажа в квартире своей экс-партнерши Кэсси Вентуры в сентябре 2016 года.

Бонголан проживала у Кэсси, когда Дидди, согласно ее иску, пришел поздно ночью и стал домогаться дизайнера. Девушка пыталась сопротивляться, но тогда Дидди якобы сперва свесил ее с балкона, а после ударил о мебель. Она требует возмещения ущерба в размере $10 миллионов.

Команда Дидди опубликовала заявление, в котором опровергла «необоснованные обвинения».

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Накануне члены команды Пи Дидди обвинили его в побоях.

Ранее против музыканта подали два новых иска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами