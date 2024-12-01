«Свесил с 17-го этажа»: против Пи Дидди выдвинули новые обвинения

Против американского рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) выдвинули новые обвинения в насилии. Об этом сообщает TMZ.

Дизайнер Брайана «Бана» Бонголан подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, обвинив Дидди в сексуальном насилии, покушении на жизнь и незаконном лишении свободы.

По словам Бонголан, Дидди якобы свесил ее с края балкона 17-го этажа в квартире своей экс-партнерши Кэсси Вентуры в сентябре 2016 года.

Бонголан проживала у Кэсси, когда Дидди, согласно ее иску, пришел поздно ночью и стал домогаться дизайнера. Девушка пыталась сопротивляться, но тогда Дидди якобы сперва свесил ее с балкона, а после ударил о мебель. Она требует возмещения ущерба в размере $10 миллионов.

Команда Дидди опубликовала заявление, в котором опровергла «необоснованные обвинения».

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Накануне члены команды Пи Дидди обвинили его в побоях.

Ранее против музыканта подали два новых иска.