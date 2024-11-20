«Заставил заняться оральным сексом со всеми»: против Пи Дидди подали новые иски

Против американского рэпера Пи Дидди подали новые иски об изнасиловании. Об этом сообщает TMZ.

Об исках рассказал адвокат Тони Базби, представляющий интересы более чем 120 предполагаемых жертв Дидди.

В первом иске анонимная американка утверждает, что ей было 18 лет в 2001 году, когда Дидди изнасиловал ее на вечеринке в честь Хэллоуина в Нью-Йорке.

По словам женщины, один из охранников Дидди сопроводил ее к черному лимузину-внедорожнику, где рэпер ждал с шестью работниками своей службы безопасности. Женщина утверждает, что Дидди накачал ее наркотиками и заставил заняться оральным сексом со всеми присутствующими, включая его самого.

Во время изнасилования, уточнила она, артист якобы обзывал ее уничижительными словами и поливал шампанским.

Второй иск против рэпера подал мужчина.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

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