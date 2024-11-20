Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Заставил заняться оральным сексом со всеми»: против Пи Дидди подали новые иски

Против рэпера Пи Дидди подали новые иски об изнасилованиях

close
Evan Agostini/Invision/AP

Против американского рэпера Пи Дидди подали новые иски об изнасиловании. Об этом сообщает TMZ.

Об исках рассказал адвокат Тони Базби, представляющий интересы более чем 120 предполагаемых жертв Дидди.

В первом иске анонимная американка утверждает, что ей было 18 лет в 2001 году, когда Дидди изнасиловал ее на вечеринке в честь Хэллоуина в Нью-Йорке.

По словам женщины, один из охранников Дидди сопроводил ее к черному лимузину-внедорожнику, где рэпер ждал с шестью работниками своей службы безопасности. Женщина утверждает, что Дидди накачал ее наркотиками и заставил заняться оральным сексом со всеми присутствующими, включая его самого.

Во время изнасилования, уточнила она, артист якобы обзывал ее уничижительными словами и поливал шампанским.

Второй иск против рэпера подал мужчина.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Накануне сообщалось, что на камеру Пи Дидди в тюрьме совершили рейд.

Ранее певица рассказала о детях на секс-вечеринках Пи Дидди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами