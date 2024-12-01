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«Для меня они №1»: лидер группы Ottawan готов работать с российскими музыкантами

Лидер группы Ottawan Жан-Батист заявил, что готов работать с певцами из РФ во время санкций

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер французского дуэта Ottawan Патрик Жан-Батист заявил, что даже в условиях санкций готов работать с российскими музыкантами. Его цитирует NEWS.ru.

70-летний артист и его коллега Япи Изабелль стали гостями международного фестиваля «Легенды Ретро FM 2024» в Москве.

«Для меня они №1. Потому что во Франции музыка неправильная», — поделился мнением он.

Жан-Батист отметил, что согласится поработать с первой же российской звездой, которая предложит ему коллаборацию.

Он подчеркнул, что слушает русскую музыку дома, однако любимого исполнителя назвать не смог, заверив, что высоко оценивает творчество всех россиян.

Также коллектив назвал свои любимые русские блюда.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как режиссер Эмир Кустурица стал лучшим другом России.

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