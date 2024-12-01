«Для меня они №1»: лидер группы Ottawan готов работать с российскими музыкантами

Лидер французского дуэта Ottawan Патрик Жан-Батист заявил, что даже в условиях санкций готов работать с российскими музыкантами. Его цитирует NEWS.ru.

70-летний артист и его коллега Япи Изабелль стали гостями международного фестиваля «Легенды Ретро FM 2024» в Москве.

«Для меня они №1. Потому что во Франции музыка неправильная», — поделился мнением он.

Жан-Батист отметил, что согласится поработать с первой же российской звездой, которая предложит ему коллаборацию.

Он подчеркнул, что слушает русскую музыку дома, однако любимого исполнителя назвать не смог, заверив, что высоко оценивает творчество всех россиян.

Также коллектив назвал свои любимые русские блюда.

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