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Аль Пачино рассказал об интимной травме

Актер Аль Пачино пожаловался на полученную в детстве травму гениталий

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FS/Global Look Press

Лауреат кинопремии «Оскар» Аль Пачино в новых мемуарах «Сонни Бой» пожаловался на полученную в детстве травму гениталий. Воспоминания 84-летнего актера цитирует издание People.

Травму, полученную примерно в 10 лет, Аль Пачино называет одним из самых неприятных событий в своей жизни. Инцидент произошел в Южном Бронксе — районе Нью-Йорка (США), где жила семья артиста.

«Я шел по тонкому железному забору, как канатоходец. Все утро шел дождь и, конечно же, я поскользнулся и упал, железный прут ударил меня прямо между ног», — вспоминает он.

По словам актера, от боли он не мог идти, и парень постарше подхватил его на руки и отнес домой дожидаться врачебной помощи.

«Я лежал на кровати, спустив штаны до лодыжек, в то время как три главные женщины в моей жизни — моя мать, моя тетя и моя бабушка — в панике тыкали в мой пенис. Я думал: «Боже, пожалуйста, забери меня сейчас», когда слушал их шепот», — делится звезда «Крестного отца» и «Лица со шрамом».

Аль Пачино добавил, что его интимный орган не пострадал, однако психологическая травма осталась на всю жизнь.

Накануне Аль Пачино рассказал, что едва остался жив после обморока.

Ранее Аль Пачино подтвердил расставание с молодой возлюбленной.

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