Анфиса Чехова пожаловалась на травмы после танцевального шоу

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в шоу «УТРО.ТНТ», что у нее появились проблемы со здоровьем после участия в одном танцевальном шоу.

Чехова рассказала, что у нее болело все после тренировок так, что она не могла поднять ногу. В один момент знаменитость потянула себе пах и плечо.

«У меня что-то хрустнуло в колене, и я не могу садиться теперь на корточки. В последний день перед съемками я на капельницах лежала, потому что у меня поднялась температура», — рассказала телеведущая.

Чехова воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала «быть основным локомотивом в семье».

В августе 2023 года Чехова призналась, что никогда не применяла специальные препараты для похудения, как это делали другие звезды. Телеведущая отметила, что ее подруга прошла курс инъекций препарата для диабетиков, чтобы похудеть, и в результате столкнулась с проблемами со здоровьем.

Чехова посоветовала всем, кто услышал о действии «чудо-уколов», обратиться к врачу и делать инъекции только по показаниям.

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