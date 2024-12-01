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У звезды «Каменской» Симонова обнаружили гипертонию с поражением сердца

SHOT: врачи нашли гипертоническую болезнь у актера Владимира Симонова

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Медики обнаружили у народного артиста России Владимира Симонова гипертоническую болезнь с поражением сердца. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Уточняется, что у актера сужены сосуды и наблюдается высокое давление. По данным журналистов, врачи предупредили Симонова о высоком риске остановки сердца или инсульта.

При этом 21 декабря артист должен принять участие в спектакле «Ветер шумит в тополях».

Симонов популярный актер театра и кино, сыгравший в таких телесериалах, как «Граница. Таежный роман», в котором он исполнил роль Вадима Глинского, «Каменская», «Остановка по требованию» и ряде других.

13 ноября сообщалось о госпитализации народного артиста РСФСР Василия Ливанова. SHOT утверждал, что Ливанов находился в нейрореанимации с 29 сентября. Его якобы увозили в больницу с ишемическим инсультом (инфаркт головного мозга) и провели операцию.

Ранее дочери Брюса Уиллиса опубликовали трогательное фото с тяжелобольным отцом.

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