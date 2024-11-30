Стало известно, какую шутку вырезали из «Дэдпула» по просьбе Disney

На онлайн-портале Disney FYC появился сценарий фильма «Дэдпул и Росомаха», в котором обнаружили вырезанную из окончательного варианта фильма шутку. Об этом сообщает Variety.

В августе режиссер Шон Леви признавался, что студия Disney попросила вырезать из финальной версии только одну шутку. Выяснилось, что речь идет о моменте, когда Дэдпул узнает о кончине Магнето и ломает четвертую стену.

«Что, мы даже не можем себе еще одного Человека Икс? Disney такой жадный. Я едва дышу с половым органом Микки-Мауса в моем горле», — произносит Дэдпул в гневе.

Причиной решения Disney стало, вероятно, трепетное отношение студии к персонажу Микки-Маус. Ведь в финальной версии звучит не менее грубая шутка — о том, как Пиноккио просунул свое лицо между ягодиц Дэдпула и начал врать, как безумный.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях вышел в мировой прокат 26 июля. По сюжету супергерой Уэйд Уилсон (Дэдпул) попадает в «Управление временными изменениями» и вместе с Росомахой постарается изменить историю героев Marvel.

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