Раскрыта дата выхода «Форсажа-11» с Вином Дизелем и «Скалой»

Актер Вин Дизель намекнул в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что «Форсаж-11» выйдет весной 2026 года.

«В одно ухо мне говорят, что «Форсаж» нужен к марту 2026 года! В другое, что нам нужно два фильма для финала!» — рассказал артист.

Также Дизель поделился кадром из предстоящей картины с вернувшимся во франшизу Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Их героям — Доминику Торетто (Дизель) и Люку Хоббсу (Джонсон) — предстоит «разрешить свои разногласия» в финале.

«Я просто хочу вернуться к настоящим уличным гонкам и реалистичным трюкам... и воссоединению этого прекрасного братства», — подытожил Дизель.

На съемках восьмой части «Форсажа» между Дизелем и Джонсоном произошел конфликт. Тогда «Скала» отказался от участия в съемках, обвинив коллегу в частых опозданиях и непрофессионализме.

Десятый эпизод автомобильной киносаги впервые показали на экранах 19 мая 2023 года. Его сборы перевалили за $617 млн США в глобальном прокате. По сюжету картина повествует о том, как злодей Данте мстит главному герою Доминику за своего отца.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек воссоединился с бывшей женой ради бездомных.