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Актер Гела Месхи вспомнил о совете Хабенского, который изменил его карьеру

Сыгравший сына Сталина актер Месхи заявил, что не хочет сниматься в комедиях

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Звезда сериала «Лихие» Гела Месхи в интервью «Газете.Ru» рассказал, что актер Константин Хабенский однажды посоветовал ему «доверять себе» при выборе ролей.

«Я очень люблю Константина Хабенского. Мы с ним много общались и размышляли, когда играли в «Собиборе». И он мне сказал такую штуку, очень правильную, на мой взгляд: «Доверяй себе». [Отвечая на вопрос, хочу ли сняться в комедии]: я не умею участвовать в комедии, не умею шутить. Могу делать это со своими близкими друзьями, люблю «Камеди Клаб», «Уральских пельменей». Но выйти с этим на сцену — нет», — признался Месхи.

Он также заявил, что в будущем мечтает сыграть Константина Райкина: «Я всегда хотел попробовать сыграть своего учителя Константина Райкина. Когда он был в «Труффальдино из Бергамо». Не знаю, как это будет, но отдать дань уважения хочется. Я знаю его наизусть».

Полное интервью с актером, известным по ролям в проектах «Сын отца народов», «1941. Крылья над Берлином» и «Черная кошка», читайте здесь.

Ранее Гела Месхи признался, что в его жизни был криминал.

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