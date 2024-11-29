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Рудковская раскрыла, как избежала «голой» вечеринки Ивлеевой: «Киркоров спас»

Продюсер Рудковская рассказала, что не попала на вечеринку Ивлеевой из-за клипа Киркорова

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Rudkovskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Яна Рудковская рассказала, как избежала участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Ее цитирует NEWS.ru.

На презентации клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера» она раскрыла, что не попала на мероприятие из-за съемок этого музыкального ролика.

«Она меня звала, но, к счастью, я не попала... Клип Филиппа Киркорова спас меня», — заявила Рудковская.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали, многие из них лишились контрактов.

В 2023 году рэпер Vacio отсидел 15 суток за появление в голом виде в общественном месте на вечеринке Ивлеевой. Кроме того, его оштрафовали на 200 тысяч рублей. 13 мая стало известно об отъезде Vacio из России.

Накануне блогерша и телеведущая Ида Галич раскритиковала в интервью Юлии Меньшовой «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой.

Ранее Олег Майами подтвердил слухи о романе с Ивлеевой.

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