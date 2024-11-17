Ида Галич о «голой» вечеринке: «Перебор»

Блогерша и телеведущая Ида Галич раскритиковала в интервью Юлии Меньшовой «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой.

Галич считает, что на мероприятии было очень много экстравагантных поступков, которые возмутили общество. По ее мнению, если бы это была обычная вечеринка, то «никто бы ничего не сказал». К примеру, блогерша считает перебором поступок рэпера Vacio, который прикрывал свой половой орган носком.

«Как вам это объяснить помягче… Я так не хочу на эту тему разговаривать активно. Ну вот бриллиант на жопе — перебор! И вот именно он, скорее всего, и триггернул общественность», — заявила телеведущая.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

В 2023 году Vacio отсидел 15 суток за появление в голом виде в общественном месте на вечеринке Ивлеевой. Кроме того, его оштрафовали на 200 тысяч рублей. 13 мая стало известно об отъезде Vacio из России.

Ранее Олег Майами подтвердил слухи о романе с Ивлеевой.