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Mia Boyka одобрила пиар-романы

Певица Mia Boyka заявила, что могла бы завести пиар-роман

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Личный архив Mia Boyka

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, призналась в шоу «5+1», что считает нормальным пиар-романы.

Бойко привела в пример роман Ирины Шейк и Бредли Купера. Она заявила, что это пример пиар-романа, за которым интересно наблюдать.

«В Америке ни один фильм не выходит прежде, чем несколько лет они (актеры) не повстречаются между собой. А это все подготовка и пиар к фильму. И это часть пиар-истории, которая нужна для грамотного продвижения», — поделилась артистка.

Бойко заявила, что могла бы завести пиар-роман с человеком, который ей не противен. Певица не считает такое поведение обманом аудитории.

«Это создание им сценария, чтобы им интересно было смотреть. Это реалити-шоу для аудитории», — рассказала артистка.

В ноябре певица Люся Чеботина заявила, что у ее бывшего возлюбленного Юрия Киселева был пиар-роман с Mia Boyka. Артистку возмутило, что у пиар-компании ЮрКисса «не хватает фантазии» на продвижения знаменитостей по-другому.

Ранее звезда «Счастливы вместе» высмеяла слухи о романе с Natan.

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