Названа цена работ художницы, написавшей картину для Путина

Названа цена работ казахстанской художницы Асель Сабыржанкызы, которая во время государственного визита Владимира Путина в Казахстан подарила президенту России «Мост дружбы». Об этом пишут «Аргументы и факты».

30-летняя Сабыржанкызы начала писать картину, когда Путин вылетел из Москвы в Астану, а в создании последних штрихов к полотну приняли участие президенты обоих государств.

«Это самая крутая коллаборация, которая может быть у художницы», — написала она.

На картине изображены Акорда (резиденция президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева), московский Кремль и мост между ними.

Работы девушки выставлялись также в Азербайджане, Германии и Франции, она специализируется на картинах на ковре. В социальной сети TikTok у художницы более 360 тысяч подписчиков, а свои работы она оценивает в $3000 и выше.

Президент РФ находился в Казахстане 27-28 ноября. В пресс-службе Кремля рассказали, что Путин и Токаев планировали обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства.

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.