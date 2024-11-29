Комик Тимур Родригез рассказал о кастингах в «серьезное кино»

Комик и шоумен Тимур Родригез в интервью «Газете.Ru» признался, что стал регулярно пробоваться на серьезные роли в кино. По его артиста, он приближается к исполнению мечты сняться в новом для себя амплуа.

«Я сейчас активно начал ходить на кастинги, и мне очень нравится, что все начинает двигаться в правильном направлении. Сам переход в новое качество — процесс небыстрый. Важно найти «свой» проект и показать как раз то, чего от меня не ждут. Вместо того, чтобы соглашаться на роли, которые не требуют никакой трансформации», — сказал он.

Тимур Родригез, звезда «Comedy Club» и ведущий целого ряда телешоу, как актер известен по комедийным проектам «Золотая теща», «Счастливы вместе», «Солдаты», «Служебный роман. Наше время». Также его голосом говорят персонажи многих мультфильмов — «Шевели ластами!», «Гномео и Джульетты», «Турбо», «Angry Birds в кино», «Энканто».

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