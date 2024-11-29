Айза рассказала о планах снова стать матерью

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась в интервью Алене Жигаловой, что хочет завести еще детей.

Айза рассказала, что хочет стать многодетной матерью. Она уточнила, что если будет рожать, то в России. Она напомнила, что ее сын Элвис появился на свет в Москве.

«Меня подружки ненавидят. Они: «Ты что пристала? Рожай-рожай». Я в 15 лет осознала, что хочу много детей», — поделилась блогерша.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

20 сентября Айза пожаловалась в соцсетях на бывшего мужа Дмитрия Анохина, назвав его «нарциссом-психопатом». Блогерша призналась, что причиной конфликта стал их общий сын Элвис.

По словам Айзы, Анохин категорически недоволен методами ее воспитания. Как отметила блогерша, предприниматель искренне считает, что его бывшая жена неправа во всем. Последняя ссора случилась из-за того, что бизнесмен запретил сыну ехать с матерью и его братом Сэмом на отдых.

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