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Айза раскрыла причины конфликта с бывшим мужем

Блогерша Айза призналась, что ссорится с бывшим мужем Анохиным из-за сына

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aizalovesam/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в беседе с Voice, что причиной ее конфликтов с бывшим мужем, бизнесменом Дмитрием Анохиным, стал их общий сын Элвис.

По словам Айзы, Анохин категорически недоволен методами ее воспитания. Как отметила блогерша, предприниматель искренне считает, что его бывшая жена неправа во всем. Последняя ссора случилась из-за того, что бизнесмен запретил сыну ехать с матерью и его братом Сэмом на отдых.

«Естественно, у нас уже все билеты куплены, отдых полностью оплачен. Понятное дело, что одного мы его не оставим. Довел до слез Элвиса, оскорблял меня, но к этому я привыкла», — поделилась блогерша.

Айза понадеялась, что Анохин не помешает ее вылету с детьми, подчеркнув, что у него на это нет никаких юридических оснований. Бизнесвумен отметила, что не препятствует общению сына с отцом.

«Но то, что я являюсь главным родителем Элвиса, — это факт, пока я несу всю финансовую нагрузку за образование и ответственность за жизнь нашего сына», — заявила знаменитость.

20 сентября Айза пожаловалась в соцсетях на Анохина, назвав его «нарциссом-психопатом».

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