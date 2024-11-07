Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Айза раскрыла стоимость дома на Бали

Блогерша Айза купила дом на Бали за $100 тысяч

close
aizalovesam/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что построила свой дом на Бали за $100 тысяч.

Айза планирует сдавать недвижимость за $3500-4000 в месяц.

«А это самый простой дом без бассейна», — поделилась блогерша.

Айза рассказала, что решила себе купить свой первый дом на Бали из-за высоких цен на аренду. Блогерша платила около $9 тысяч в месяц.

«Я поняла, что так долго я не проживу и что я просто останусь без денег через пару недель! Плюс мои дети (особенно Сэм) с трудом меняют место жительства. Для него это шок. И я решила, что я обязана обеспечить детям комфорт!» — поделилась блогерша.

В сентябре Айза рассказала, что хочет подарить старшему сыну Сэму собственное жилье на Бали. Блогерша желает, чтобы ее дети имели собственные дома к 18 годам.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза ответила, ревнует ли Олега Майами к Бузовой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами