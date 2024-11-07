Айза раскрыла стоимость дома на Бали

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что построила свой дом на Бали за $100 тысяч.

Айза планирует сдавать недвижимость за $3500-4000 в месяц.

«А это самый простой дом без бассейна», — поделилась блогерша.

Айза рассказала, что решила себе купить свой первый дом на Бали из-за высоких цен на аренду. Блогерша платила около $9 тысяч в месяц.

«Я поняла, что так долго я не проживу и что я просто останусь без денег через пару недель! Плюс мои дети (особенно Сэм) с трудом меняют место жительства. Для него это шок. И я решила, что я обязана обеспечить детям комфорт!» — поделилась блогерша.

В сентябре Айза рассказала, что хочет подарить старшему сыну Сэму собственное жилье на Бали. Блогерша желает, чтобы ее дети имели собственные дома к 18 годам.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза ответила, ревнует ли Олега Майами к Бузовой.