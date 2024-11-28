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Названа дата премьеры второго сезона сериала «Успешный»

Второй сезон сериала «Успешный» выйдет 1 января

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KION

Второй сезон сериала «Успешный» выйдет 1 января. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Во втором сезоне коуч-неудачник Саша достигает высот в инфобизнесе, а также заводит тайный роман с женой бывшего босса, не думая о последствиях. Исполнитель роли Саши Артем Сучков отметил, что второй сезон получился более плотным на события. По словам актера, его герой раскрывается все больше и попадает чаще в острые обстоятельства.

Исполнитель роли Калугина Владимир Сычев заявил, что его персонаж изменится только в лучшую сторону, станет светлее и счастливее.

«Мрачное, серое, негативное постепенно переходит к Саше. И во втором сезоне «Успешного» вас будет ждать сюрприз. Зрители увидят нового Калугина. Мне интересно существовать в этом образе, работать над ним. «Успешный» — это очень качественно прописанный материал. Я рад участвовать в этом проекте, одном из моих любимых», — поделился актер.

Режиссеры сериала — Илья Куликов и Владимир Боровой. В ролях — Артем Сучков, Владимир Сычев, Ольга Медынич, Александра Власова, Владислав Коноплев, Александр Мараков, Андрей Курилов, Вадим Журавлев, Баястан Колдошалы, Евгений Булавкин, Джулия Аммади, Михаил Химичев.

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