Треки «отмененного» Scally Milano пропали из российской соцсети

Рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) возмутился в своем Telegram-канале, что его треки нельзя найти по поиску в VK.

«Почему меня не ищет в поиске уже больше полугода?» — обратился к соцсети музыкант.

На момент написания новости в поисковой выдаче в VK при введении имени исполнителя в разделе «Музыка» появляется сообщение: «По вашему запросу ничего не найдено». При этом соцсеть удовлетворяет запрос, если искать по конкретной песне Scally Milano. В то же время трек-лист исполнителя в соцсети не обновлялся с 2023 года.

В начале октября сообщалось, что концерты Scally Milano массово отменяют в России. 10 октября рэпер сообщил, что его выступление в Томске отменили по решению владельцев площадки. До этого концерт артиста отменили в последний момент в Краснодаре. Также исполнитель не смог выступить в Ростове.

В апреле 2023 года Scally Milano обращался к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и заверил, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещенных препаратов или нарушения законов РФ. Музыкант пообещал, что переформатирует свои треки, в которых может фигурировать деструктивное поведение или запрещенные препараты.

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