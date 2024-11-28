Режиссер Оганесян поспорил со звездами «Квартета И» на 5 млн рублей

Актер Авет Оганесян признался, что поспорил с актерами «Квартета И» на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Voice.

Оганесян срежиссировал фильм «Один день в Стамбуле», для которого звезды «Квартета И» написали сценарий и сыграли главные роли. Кинематографист решил поспорить с актерами на 5 миллионов рублей из-за торчащих из кармана Ростислава Хаита 500 рублей.

«Премьера. Важный день. Надо бы как-то подзаработать. Стою, ломаю мозг и вижу, как у Славы из кармана 500 рублей торчит. Я думаю: «Ну что же ты делаешь?! Зачем ты так меня манишь?!» И вот у меня возникла следующая идея. Если фильм заработает в прокате больше 400 миллионов рублей, то ребята подарят мне пять миллионов. Ну что?! У человека 500 рублей из кармана торчит», — поделился режиссер.

Оганесян планирует разыграть один из пяти миллионов рублей в случае победы. Он организует конкурс, где подарит пятерым людям по 200 тысяч рублей. Как уточнил режиссер, в случае, если картина не наберет назначенную сумму в прокате, то весь его гонорар, полученный со следующего проекта, уйдет в производство.

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