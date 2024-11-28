Виктор Рыбин о финансовых трудностях в 90-е: «Мы с Наташей бутылки сдавали»

Лидер российской музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин признался, что в 90-е годы ему вместе с супругой Натальей приходилось сдавать бутылки из-за финансовых трудностей. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».

По его словам, это происходило тогда, когда группа уже стала популярной.

«Мы с Наташей бутылки сдавали, чтобы поехать на рынок масла купить. Это был период с 90-го по 93-й — страшно вспомнить. Хоть и выступали, и деньги вроде платили нам, но только мы их не видели. Приедем на гастроли, споем, выдадут нам гонорар, а мы часть музыкантам отдадим, часть за аренду аппаратуры, часть за билеты обратно домой. И все, ничего не оставалось», — сказал Рыбин.

Певец уточнил, что справиться с проблемами им удалось в 1993 году. Он вспомнил, что тогда в Москве появился ночной клуб «Метелица», в котором с музыкантами начали впервые расплачиваться долларами.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин вместе 33 года, они познакомились в 1990 году и с тех пор не расставались. У пары есть сын Василий, в 2022 году он женился на своей возлюбленной Дарье Алябьевой.

В 2023 году Виктор Рыбин рассказал, как фанатки сняли с него штаны в 1996 году. Это произошло после концерта на площадке неподалеку от ВДНХ.

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