Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-солистка SEREBRO призналась, что не общается с Серябкиной

Экс-солистка SEREBRO Лизоркина заявила, что не поддерживает контакт с Серябкиной

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывшая солистка SEREBRO Марина Лизоркина призналась в беседе с изданием «СтарХит», что не поддерживает контакт с коллегой по группе Ольгой Серябкиной.

Лизоркина отметила, что изредка общается с Еленой Темниковой.

Группа SEREBRO существовала с 2006 по 2019 год. Дебютное выступление группы в составе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной состоялось в финале конкурса песни «Евровидение-2007». В финале представлявший Россию коллектив занял третье место с песней «Song #1».

Лизоркина рассказала, что SEREBRO стал для нее первым и единственным проектом, который она «безусловно любит и ненавидит». Она сказала, что группа была для нее площадкой для экспериментов, а не просто способом зарабатывания денег. У артистки остались приятные воспоминания о работе в коллективе.

«На момент моего ухода контракт был весьма условным. К тому же я заблаговременно предупредила о своем решении, мы все это обсудили, и у продюсерского центра было достаточно времени, чтобы найти мне замену», — поделилась исполнительница.

На данный момент Лизоркина начала карьеру художницы. Она выставляет свои работы в московской галерее и проводит выставки.

Ранее раскрыт гонорар нового состава группы SEREBRO.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами