Экс-солистка SEREBRO призналась, что не общается с Серябкиной

Бывшая солистка SEREBRO Марина Лизоркина призналась в беседе с изданием «СтарХит», что не поддерживает контакт с коллегой по группе Ольгой Серябкиной.

Лизоркина отметила, что изредка общается с Еленой Темниковой.

Группа SEREBRO существовала с 2006 по 2019 год. Дебютное выступление группы в составе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной состоялось в финале конкурса песни «Евровидение-2007». В финале представлявший Россию коллектив занял третье место с песней «Song #1».

Лизоркина рассказала, что SEREBRO стал для нее первым и единственным проектом, который она «безусловно любит и ненавидит». Она сказала, что группа была для нее площадкой для экспериментов, а не просто способом зарабатывания денег. У артистки остались приятные воспоминания о работе в коллективе.

«На момент моего ухода контракт был весьма условным. К тому же я заблаговременно предупредила о своем решении, мы все это обсудили, и у продюсерского центра было достаточно времени, чтобы найти мне замену», — поделилась исполнительница.

На данный момент Лизоркина начала карьеру художницы. Она выставляет свои работы в московской галерее и проводит выставки.

Ранее раскрыт гонорар нового состава группы SEREBRO.