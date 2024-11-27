Алена Апина заявила, что не может обойтись без Ивановой на перспективных концертах

Экс-солистка «Комбинации» Алена Апина призналась в беседе с МУЗ-ТВ, что считает бывшую коллегу по группе Татьяну Иванову своей близкой родственницей.

Апина назвала Иванову желанным персонажем на своих выступлениях. По словам артистки, ее большие и перспективные концерты не обходятся без экс-коллеги по группе. Певица призналась, что невозможно представить ее «кусок биографии» без Ивановой.

«На самом деле, когда Иванова рядом, я выдыхаю и ничего не делаю, потому что это так приятно, когда на сцене кто-то еще поет. И ты можешь закрыть рот, передохнуть, пойти за кулисы куда-нибудь сходить, потому что прекрасно знаешь, что за тебя все сделают. Чувствуется как рука, нога», — поделилась артистка.

Апина заявила, что может полностью довериться и положиться на Иванову.

Сама Иванова прокомментировала слухи о воссоединении «Комбинации». Она уточнила, что раньше плотно работала с Апиной. Сейчас они работают врозь. Однако, как отметила Иванова, она и Апина периодически «практикуют песнопения», когда есть настроение и возможность.

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