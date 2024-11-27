Канделаки объяснила, почему Comedy Club невозможно закрыть

Директор ТНТ и телеведущая Тина Канделаки заявила в беседе с ТАСС, что Comedy Club невозможно закрыть.

Канделаки заявила, что Comedy Club стал чем-то большим, чем просто названием и передачей. По ее словам, проект стал настоящим, не искусственно созданным движением и частью жизни, как «песни Басты» и «Фабрика звезд».

«Все, что в 2000-х было явлением, из которого выросла вся современная российская культура. Всё то, что сегодня является массовой культурой в России. И Comedy Club — часть этой культуры», — поделилась директор ТНТ.

Канделаки рассказала о планах на будущие сезоны Comedy Club. Как отметила телеведущая, шоу станет более народным и безопасным.

«Гарик предложил очень крутую и очень сложную с продюсерской точки зрения идею: из каждой программы делать событие. Приглашать Евгения Петросяна, «Уральских пельменей», Сергея Бурунова, Никиту Кологривого. И он предложил такую линейку до конца года, где каждый выпуск Comedy будет событием», — отметила Канделаки.

В начале нового выпуска Comedy Club 20 сентября, ранее заявленного как заключительный, Харламов сказал, что шоу закрывается. После Павел Воля попрощался со старым Comedy Club. Позже шоумен пояснил, что это был шуточный анонс нового 20-го сезона передачи.

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