Кудрявцева сообщила о болезни дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram-канале, что ее шестилетняя дочь Маша заболела ветрянкой.

«Я ее называю рысью», — рассказала телеведущая.

Кудрявцева воспитывает дочь Машу от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Девочка родилась в 2018 году. Телеведущая воспользовалась процедурой ЭКО, чтобы дочь появилась на свет. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Кудрявцева объяснила, что уход — не обязательно значит развод. По словам телеведущей, ей была нужна «очень жесткая мотивация» для того, чтобы решить очень серьезную проблему у супруга. В июне Макаров опроверг, что ругался с женой. Он уверил, что все еще вместе с Кудрявцевой.

12 ноября Кудрявцева рассказала, что Макаров шутит про ее фигуру. Телеведущая опубликовала ролик, в котором танцует молодой подтянутый мужчина. Он был подписан как «до свадьбы». Затем в видео показали лысого мужчину в возрасте и с лишним весом, обозначенного как «после свадьбы». По словам Кудрявцевой, Макаров пошутил, что ролик про нее.

Ранее Кудрявцева сравнила себя с обезьяной на фото с поклонницей.