Павел Деревянко не смог ответить на вопрос о возможной помолвке

Возлюбленная Павла Деревянко, дизайнер Зоя Фуць, призналась в беседе с «Пятым каналом», что пока не получила предложение руки и сердца от актера.

Фуць отказалась комментировать вопросы о замужестве и помолвке.

«Что за вопрос? Вот будет предложение, и я отвечу», — поделилась дизайнер.

Сам Деревянко не смог ответить на вопрос о помолвке. Он заявил, что первым расскажет, если запланирует жениться.

Деревянко растит двух дочерей от экс-возлюбленной Дарьи Мясищевой. Пара несколько раз расставалась, потом вновь воссоединялась, но в ноябре 2020 года они публично заявили подписчикам, что каждый пошел по своему пути. По словам актера, они навсегда останутся семьей, что бы ни происходило в их личной жизни.

В 2024-м Деревянко перестал скрывать роман с дизайнером Зоей Фуць. Ради нее актер отказался от свободных отношений, заявив, что с «полигамией покончено». У женщины есть двое сыновей от предыдущего брака, с которыми, по словам Павла, он уже подружился.

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