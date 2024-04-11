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Павел Деревянко об отношениях с новой избранницей: «С полигамией покончено»

Актер Деревянко заявил, что отказался от свободных отношений ради возлюбленной

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Деревянко поделился, что отказался от свободных отношений ради своей возлюбленной бизнесвумен Зои Фуць. Этим артист поделился в программе #2ЮЛИ на радио «Юмор FM».

«У меня одна девушка. С полигамией покончено, теперь моногамные отношения», — заявил актер.

До этого Деревянко рассказывал, что подружился с детьми Фуць. У женщины два сына от первого брака. Актер, в свою очередь, является отцом двух дочерей от Дарьи Мясищевой. Артист отметил, что только планирует знакомить партнершу с девочками.

У Деревянко есть дочери 2010 и 2014 года рождения — Варвара и Александра. По словам Деревянко, он видится с девочками не так часто, как ему хотелось бы, но Мясищева здесь ни при чем — мать не запрещает детям общаться с отцом. Из-за многочисленных съемок у актера и различных занятий у Варвары и Александры они не успевают провести время вместе.

В декабре 2023 года актер признавался, что Мясищеву устраивали свободные отношения. Он заявлял, что если бы пара жила вместе, то их бы заела бытовуха. Он назвал полигамные отношения удобными для всех сторон, отметив, что возлюбленные ни разу не ссорились.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов заявил, что хочет шестого ребенка от Костенко.

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