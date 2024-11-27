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Тимур Родригез объяснил свои нервные срывы

Шоумен Родригез заявил, что его выводят из себя хамство и непрофессионализм

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Пресс-служба Тимура Родригеза

Шоумен Тимур Родригез в новом интервью объяснил свои яркие проявления эмоций, которые можно принять за нервные срывы. Артиста цитирует «Пятый канал».

По словам Родригеза, его выводят из себя хамство и непрофессионализм.

«И еще человек, который проявляет эти вещи, обвиняет тебя в том, что ты непрофессионален или как-то там грубо разговариваешь», — рассказал он.

Артист принял, что выражение эмоций — это естественная часть человеческой природы, и считает нормальным нагрубить в ответ на хамство.

«У меня есть право быть любым. Я человек и я вот такой», — сказал он.

Накануне переставший скрывать роман Родригез высказался о Кате Кабак.

Ранее экс-супруга Родригеза ответила на хейт от женщин.

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