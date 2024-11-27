Бородина о возможном переезде из России: «Ненавижу холод»

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не хочет переезжать в другую страну.

Бородина заявила, что ей все нравится в России. Как отметила телеведущая, она получает хорошие деньги на любимой работе.

«Единственный момент, я ненавижу холод, во всем остальном у нас очень хорошо. Самые вкусные рестораны, театры лучшие, лучшее обслуживание, салоны красоты и т. д.», — рассказала знаменитость.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

1 августа Бородина опубликовала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. В соцсетях предположили, что у блогерши роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Позже знаменитость подтвердила отношения с блогером.

Ранее Бородина объяснила, почему не переехала в дом Сердюкова.