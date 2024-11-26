Любовь Аксенова приходит на суд в шубе на новых кадрах со съемок «Почки»

Онлайн-кинотеатр KION и студия LOOKFILM завершили съемки продолжения сериала «Почка» режиссера Марии Шульгиной по ее сценарию, написанному в соавторстве с Елизаветой Тихоновой. Об этом платформа рассказала «Газете.Ru».

В продолжении ставшего хитом стриминга сериала Любовь Аксенова снова примерит на себя образ обаятельной стервы Наташи Кустовой.

На новых кадрах со съемок героиня Аксеновой приходит на суд в шубе — ей грозит реальный срок за организацию подпольной клиники трансплантологии.

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«В этом сезоне «Почки» Наташе Кустовой достается новый виток сложнейших обстоятельств, которые ей предстоит преодолеть. В продолжении нашего сериала Мария Шульгина и Елизавета Тихонова с подобающей им иронией и интеллигентным гротеском исследуют новые противоречия четкого мира Натальи Кустовой. И делают это так, что во время съемок порой очень сложно удержаться от смеха!» — делится Аксенова.

Также в новом сезоне снимаются Николай Фоменко, Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков, Алексей Розин, Антон Филипенко. Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION в 2025 году.

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