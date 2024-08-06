Севастополь может стать столицей «Золотой маски»

Председатель Союза театральных деятелей России, президент национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» Владимир Машков не исключил, что Севастополь станет региональной или общероссийской столицей премии. Его цитирует ТАСС.

На пресс-конференции в Севастополе он отметил, что если будет возможность сделать Севастополь региональным театральным центром, здесь можно будет построить уникальное пространство.

«Мне кажется, Севастополь может стать центром региональным или вообще общероссийским, чтобы мы могли привозить сюда лучшее, что есть, и то, что будет появляться ежегодно на «Золотой маске». Мне кажется, эта идея очень жизнеспособна», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Машков добавил, что артисты и жители города с нетерпением ждут открытия культурно-образовательного кластера, который строят в Севастополе по поручению президента России Владимира Путина: в него войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета, музейный комплекс.

В июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме Машков уже отмечал, что спектакли-победители «Золотой маски» планируется в 2025 году привезти в регионы.

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