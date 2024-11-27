Мэрилин Мэнсон отказался от иска к бывшей невесте, обвинившей его в домогательствах

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон отозвал свой иск о клевете против звезды сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд. Об этом сообщает Deadline.

По информации издания, музыкант также согласился выплатить бывшей невесте около $327 тыс. в качестве компенсации за судебные издержки.

Мэнсон подал в суд на Вуд и ее подругу Ильму Гор еще в марте 2022 года за умышленное причинение морального вреда и клевету с целью разрушить его карьеру. Иск был отклонен, рокера обязали выплатить около $500 тыс. на гонорары адвокатов.

В конце августа 2024 года Мэнсон подал апелляционную жалобу. Он обвинил экс-возлюбленную в том, что она собирала информацию о нем у его бывших сотрудников, взламывала его учетные записи, создавала фиктивные электронные письма и прочее.

Первый иск Мэнсона подал после того, как в феврале 2021 года Эван Рэйчел Вуд обвинила его в психологическом, физическом и сексуальном насилии. Затем подобные заявления сделали еще четыре женщины, и список пострадавших постепенно пополнялся.

В 2023 году одна из бывших подруг Мэнсона признавалась, что обвинила певца в изнасиловании по настоянию Вуд. Она сказала, что актриса ею манипулировала ради своих целей.

Ранее больной раком Харви Вайнштейн подал в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка