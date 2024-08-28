Суд Мэрилина Мэнсона и звезды «Мира Дикого запада» вышел на новый виток

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон обвинил свою бывшую невесту актрису Эван Рэйчел Вуд в фальсификации письма ФБР, содержащего информацию о нем. О новом витке суда между экс-возлюбленными пишет TMZ.

Мэнсон утверждает, что Вуд написала фальшивое письмо от имени настоящего агента ФБР, чтобы сфабриковать обвинения в сексуальном насилии против него и создать видимость, будто музыкант находится под следствием.

Мэнсон подал в суд на Вуд и ее подругу Ильму Гор еще в марте 2022 года за умышленное причинение морального вреда и клевету с целью разрушить его карьеру, но иск был отклонен.

Теперь рокер подал апелляцию, указав на то, что Вуд не отрицала подделку письма, а лишь утверждала, что не подделывала его сама. Кроме того, говорит Мэнсон в новых судебных документах, Вуд якобы распространяла о нем ложную информацию, собирала информацию о нем у его бывших сотрудников, взламывала его учетные записи, создавала фиктивные электронные письма.

Кроме того, Мэнсон пожаловался на то, что суд не принял во внимание показания в его пользу, которые дала модель Эшли Морган Смитлайн.

1 февраля 2021 года актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в психологическом, физическом и сексуальном насилии. После подобные заявления сделали еще четыре женщины, и список пострадавших постепенно пополнялся. Певец все опровергает и судится за «восстановление справедливости».

В 2023 году экс-возлюбленная Мэрилина Мэнсона призналась, что обвинила певца в изнасиловании по настоянию Вуд. По словам Эшли Морган Смитлайн, ею просто манипулировали, чтобы использовать для своих целей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как Мэрилин Мэнсон удивлял публику на протяжении карьеры.