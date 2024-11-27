Бутман рассказал об отличиях русского джаза от американского

Стиль русского джаза отличается от американского эмоциями и большей виртуозностью. Об этом НСН в ходе церемонии вручения X ежегодной премии «Все цвета джаза» рассказал народный артист России Игорь Бутман.

По его словам, в России джаз все еще сохраняет свою страсть. Он отметил, что отечественные музыканты играют его «на разрыв души». Кроме того, в их музыке присутствуют свои интонации, заложенные великими коллегами, считает саксофонист.

«У наших афроамериканских коллег произошел исторический слом, когда они перестали играть хот-джаз и стали играть смус-джаз. Это тоже происходит с огромной страстью, но очень холодной, не показывая эмоции. Мы еще хотим показывать эмоции, передать их, у нас страсти русские», — сказал Бутман.

В начале октября пресс-служба Фонда Игоря Бутмана сообщала, что его Московскому джазовому оркестру исполнилось 25 лет. В честь юбилея знаменитый саксофонист запустил новый подкаст о российском джазе «Джазуй». Гостями музыканта станут ведущие солисты оркестра, первый выпуск уже доступен в сообществе коллектива «ВКонтакте».

Ранее певица Теона Контридзе рассказала о схожести джаза и кулинарии.