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Игорь Бутман запустил новый подкаст о российском джазе

Саксофонист Бутман стал ведущим подкаста о российском джазе «Джазуй»

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Пресс-служба Фонда Бутмана

В октябре 2024 года Московскому джазовому оркестру Игоря Бутмана 25 лет, и в честь юбилея знаменитый саксофонист запустил новый подкаст о российском джазе «Джазуй». Об этом сообщает пресс-служба Фонда Игоря Бутмана.

Гостями музыканта станут ведущие солисты оркестра, первый выпуск уже доступен в сообществе коллектива «ВКонтакте».

«Наш новый подкаст приоткроет дверь в закулисье жизни коллектива. Кроме того, у каждого выпуска есть своя важная тема: например, с тромбонистом Павлом Овчинниковым мы поговорим о джазовом образовании, с саксофонистом Даниилом Никитиным — о том, как начать слушать джазовую музыку и как записать свой собственный альбом, а с молодыми трубачами Григором Паносяном и Андреем Середой — о том, как начать карьеру музыканта в джазовом оркестре», — говорит народный артист России Бутман.

По его словам, каждый выпуск будет интересен и тем, кто хорошо знаком с джазом, и тем, кто только открывает для себя эту музыку.

«Признаюсь, даже я узнал много нового после разговора с коллегами. Особенно рекомендую к просмотру тем, кто планирует связать свою жизнь с джазом — у нас получился настоящий учебник по продвижению и началу музыкальной карьеры», — поделился музыкант.

Первый выпуск посвящен разговору Бутмана с барабанщиком Эдуардом Зизаком — он единственный, кто играет в Оркестре со дня его основания. Также гостями Бутмана станут пианист и вокалист Олег Аккуратов, певица Фантине саксофонисты Даниил Никитин и Антон Чекуров.

1, 2 и 3 октября в рамках празднования юбилея оркестра пройдут концерты в Театре Эстрады, а после коллектив отправится в большой тур по 25 городам России и выпустит новый альбом, в который войдут произведения М.П. Мусоргского и А.П. Бородина.

Ранее Игорь Бутман назвал геройским поступком выступление американца на «Jazzовых сезонах».

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