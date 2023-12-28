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На друга Евгения Понасенкова* завели новое дело после трагического инцидента в Москве

На друга блогера Евгения Понасенкова завели новое уголовное дело

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evgenii_ponasenkov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На друга блогера и историка Евгения Понасенкова (признан в РФ иностранным агентом), толкнувшего мужчину в центре Москвы, возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

7 июня Понасенков вместе с другом Рамисом Зариповым гуляли в центре Москвы, когда к ним подошел 55-летний предприниматель Олег Дибров.

Понасенков утверждал, что Дибров начал к ним приставать и не давал пройти. После этого Зарипов оттолкнул мужчину, тот упал и получил открытую проникающую черепно-мозговую травму.

Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

После трагического инцидента против Зарипова возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас его обвиняют по более тяжкой статье — части первой статьи 109 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Суд должен пройти в первые месяцы 2024 года.

Накануне Понасенков выиграл еще одно судебное дело против сидящего в тюрьме коллеги Олега Соколова.

Ранее суд с российским блогером из-за Ждуна получил новый виток.

*  признан в РФ иностранным агентом
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