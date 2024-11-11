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Другу Евгения Понасенкова вынесли приговор

Юриста Зарипова приговорили к ограничению свободы сроком на один год

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Телеграм канал «Baza»

Юриста Рамиса Зарипова, толкнувшего мужчину во время прогулки с Евгением Понасенковым (признан в РФ иностранным агентом), вынесли приговор. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Зарипова приговорили к ограничению свободы сроком на один год. Он не сможет менять место жительства и выезжать за пределы Москвы и области и должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

7 июня 2023 года Понасенков вместе с Зариповым гуляли в центре Москвы, когда к ним подошел 55-летний предприниматель Олег Дибров.

Понасенков утверждал, что Дибров начал к ним приставать и не давал пройти. После этого Зарипов оттолкнул мужчину, тот упал и получил открытую проникающую черепно-мозговую травму.

Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

После трагического инцидента против Зарипова возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Однако затем его обвинили по более тяжкой статье — части первой статьи 109 УК РФ.

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